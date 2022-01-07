الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 كانون الثاني 2022 ساعة 09:30

إيران: بعض الدول الغربية تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأهداف سياسية

إيران: بعض الدول الغربية تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأهداف سياسية
وقالت مساعدة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء: “لا يوجد أي تبرير لعقد اجتماعات شهرية من قبل مجلس الأمن للبحث فيما يسمى الملف الكيميائي السوري حيث نفذت الحكومة السورية التزاماتها على أساس معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل المنظمة”.

وشددت ارشادي على أن مثل هذه الاجتماعات وبدلاً من دعم أهداف المعاهدة تضعف قدرتها ومصداقيتها وتعمق أزمة مصداقية مجلس الأمن مجددة موقف بلادها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظروف.

وأضافت ارشادي “إن الضمان المطلق لعدم استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد هو إزالتها من كل أنحاء العالم وهذا الهدف الأساس لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقابل للتحقيق فقط عن طريق تنفيذه الكامل والمتوازن والمؤثر وغير التمييزي من قبل كل دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة”.

وجددت ارشادي مطالبة مجلس الأمن بإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والنووية من دون أي شرط مسبق أو تأخير أكثر.
رقم : 972335
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
7 كانون الثاني 2022
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني
7 كانون الثاني 2022
نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج
نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج
7 كانون الثاني 2022
العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا
العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا
7 كانون الثاني 2022
السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر
السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر
6 كانون الثاني 2022
بالفيديو .. قصة الشهيد سليماني التي دفعت السيد الخامنئي للبكاء عند ذكرها
بالفيديو .. قصة الشهيد سليماني التي دفعت السيد الخامنئي للبكاء عند ذكرها
5 كانون الثاني 2022
رئيسي يوجه بتقديم الإغاثة السريعة لمتضرري السيول جنوب البلاد
رئيسي يوجه بتقديم الإغاثة السريعة لمتضرري السيول جنوب البلاد
5 كانون الثاني 2022
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
في العروبة.. لا أحد يزايد على إبن سيد العرب
5 كانون الثاني 2022
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
وزير الدفاع العراقي: الشهيدان ابو مهدي وسليماني غدرهم الاحتلال
5 كانون الثاني 2022
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
المالكي: قادة النصر استجابوا لفتوى المرجعية الرشيدة
5 كانون الثاني 2022
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
الكاظمي: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة
5 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني