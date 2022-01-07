قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني

وقال قاليباف في تصريحه الخميس خلال ملتقى لاحياء ذكرى الشهداء في مدينة ني ريز بمحافظة فارس جنوب ايران: ان الحظر جزء من مشاكل البلاد ويعد ظلما صارخا مفروضا من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني.



واكد بان ثقافة الجهاد شكلت الضمانة للثورة وخلقت الفخر لايران وقال: بطبيعة الحال فان رجالا عظاما ترعرعوا في ظل هذه الثقافة كالشهيد سليماني الذي ناسف ونعزي من جهة ان غيابه ترك فراغا ملموسا في جبهة المقاومة ونبارك من جهة اخرى لان ثورتنا وفرت الفرصة لابن القرية من جنوب كرمان بان ينمو هكذا من الحرمان ويصبح شخصية دولية تبعث على العزة والفخر للامة الاسلامية.