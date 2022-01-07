وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد

وشدد وزير الإمن حجة الإسلام إسماعيل خطيب في بيان بمناسبة تشييع جثامين تشيع الشهداء المجهولين في جميع أنحاء البلاد: "نحن مدينون للشهداء إلى الأبد ولا يمكننا ابدا ان نعوضهم عما قدمه هولاء الشهداء."



واشار وزير الامن الى جثامين هؤلاء الشهداء عادت الى احضان الوطن تزامنا مع ذكرى استشهاد بضعة الرسول الاكرم فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها وجرى تشييع هؤلاء الشهداء المجهولين في الارض والمعروفون في السماء الى مثواهم الاخير.



وقال ان هؤلاء الشهداء عطروا بايثارهم واستشهادهم البلاد ورفعوا راية الإسلام والقرآن خفاقة في ربوع الوطن الإسلامي.



واضاف وزير الامن في بيانه : "نحن مدينون للشهداء إلى الأبد ولا يمكننا ابدا ان نعوضهم عما قدمه هولاء الشهداء."