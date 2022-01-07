عبدالسلام: تهديد العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدًا

اسلام تايمز (اليمن) - أعلن رئيس الوفد الوطني في اليمن محمد عبدالسلام أنّ "ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه العدوان بالطيران أواخر عام 2015 إلاّ ما ندر من عمليات إنسانية".