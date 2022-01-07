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الجمعة 7 كانون الثاني 2022 ساعة 09:46

عبدالسلام: تهديد العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدًا

عبدالسلام: تهديد العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدًا
أضاف "تهديد العدوان السعودي باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدًا، فقبل أيام قصف مطار صنعاء ومنشآت مدنية بدعاوى سخيفة واختلاق المبررات الكاذبة هو ديدن هذا التحالف".
رقم : 972344
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