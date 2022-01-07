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الجمعة 7 كانون الثاني 2022 ساعة 10:01

مواجهات عنيفة بين مقدسيين ومستوطنين صهاينة غربي القدس

مواجهات عنيفة بين مقدسيين ومستوطنين صهاينة غربي القدس
كما تحدثت مصادر محلية فلسطينية عن إصابات بالاختناق جرّاء إطلاق الاحتلال قنابلَ الغاز خلال مواجــــهات في قرية مسلية جنوبي جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مسلية، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيّل للدموع، الأمر الذي أدّى الى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات الاختناق.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مدخل جنين قرب متنزه "عروس الشمال"، وقرب الجامعة العربية الأميركية، ودقّقت في هويّات الفلسطينيين، واستجوبتهم، الأمر الذي أدّى الى إعاقة تحركات الفلسطينيين.

وفي نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، شهدت بلدة سلوان مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي قامت باعتقال شابَّين فلسطينيين من بلدة سلوان، وأغلقت شوارع بئر أيوب، وألقت القنابل بكثافة في المكان.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حينها وقوع إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا، شماليّ القدس المحتلة، بينما قام مستوطنون بمهاجمة قرية اللبن الشرقية جنوبي محافظة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال كفر عقب، وصادرت كاميرات مراقبة من بعض المحال، قبل أن تنسحب، وتخلّل ذلك مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
رقم : 972347
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