وبيّن نادي الأسير، في بيانٍ له الجمعة، أن لا تفاصيل إضافية حتّى الساعة، سوى عزل جميع الأسرى القابعين في القسم.



وسجن "النقب" هو من أكبر السجون للإحتلال الإسرائيلي التي يقبع فيها أسرى من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات.



وأشار نادي الأسير إلى جملة من المعطيات المتعلقة بواقع الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال، وتتعمد إدارة السجون منذ بداية انتشار الوباء إلى تحويله لأداة تنكيل بحقّ الأسرى، واستغلاله لفرض مزيد من الإجراءات التي فاقمت وضاعفت من حالة العزل المفروضة عليهم.



ووفق نادي الأسير، فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار "كورونا" وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان الماضي حتّى اليوم وصلت إلى (388) إصابة.



يذكر أن الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فايروس "كورونا"؛ بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة، جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي.