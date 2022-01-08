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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 09:15

سوريا.. دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بدير الزور

سوريا.. دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بدير الزور
وأفاد مصدر صحفي بسماع "دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بريف دير الزور السوري ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين".

ويوم الاربعاء الماضي، كشفت مصادر اعلامية عن "قصف صاروخي عنيف استهدف القاعدة الامريكية في حقل العمر على الشريط الحدودي السوري العراقي"، فيما أعلن التحالف الأمريكي توجيه ضربة جوية لمواقع أطلق منها النار على تجمعاته في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا امس الجمعة أنباء عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الامريكي إلى قاعدة "حقل العمر" النفطي بشرق دير الزور السورية.
رقم : 972482
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