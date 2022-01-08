?>?> الیمن.. وقفات منددة بجرائم العدوان بمديريات الحديدة - اسلام تايمز
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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 09:41

الیمن.. وقفات منددة بجرائم العدوان بمديريات الحديدة

الیمن.. وقفات منددة بجرائم العدوان بمديريات الحديدة
وندد المشاركون في الوقفات بممارسات دول تحالف العدوان في استهداف الشعب اليمني والنيل من النسيج المجتمعي وآخرها الأعمال المعادية في البحر الأحمر.

وأكدوا على حق الشعب اليمني في حماية أرضه وجباله وسهوله ومياهه وسواحله بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة.

وباركت بيانات صادرة عن الوقفات، نجاح القوات البحرية في ضبط السفينة الإماراتية المعادية في المياه الإقليمية اليمنية، محذراً النظام الإماراتي من الاستمرار في الحماقات.

ودعت البيانات قبائل اليمن إلى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال لمواجهة العدوان والمرتزقة وعناصر داعش وتحرير كل شبر من أرض الوطن.

وجددت البيانات الدعوة للمغرر بهم الذين ما يزالون في صف العدوان الأمريكي السعودي العودة إلى صف الوطن بالاستفادة من قرار العفو العام، مثمنة مواقف الآلاف ممن عادوا منهم إلى جادة الصواب.

وأكدت البيانات أن طريق الخلاص من المعاناة التي سببها العدوان والمحتل الأجنبي، توحيد الصفوف وجمع الكلمة في مواجهة ودحر الغزاة والمحتلين من أرض اليمن.

من جهة أخرى، نظّم أبناء مديريتي الصليف وكمران في محافظة الحديدة، عصر الجمعة، وقفتين قبليتين تنديدا بتهديدات قوى العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي باستهداف ميناء الحديدة.

واستنكر المشاركون في الوقفتين من أبناء المديريتين هذه التهديدات التي جاءت على لسان ما يسمى "الناطق الرسمي" لتحالف العدوان باستهداف ميناء الحديدة، الذي يشكل شريان حياة لمعظم سكان محافظات الجمهورية اليمنية.

وأكدوا أن أي استهداف للميناء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وجريمة حرب مكتملة الأركان.
مصدر : وكالات
رقم : 972492
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