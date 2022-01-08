?>?> البعثة الإیرانیة لدى الأمم المتحدة ترد على مقال عدواني لصحيفة أمریكية - اسلام تايمز

ونشرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة فی معرض تعلیقها على المقال العدائي في صحيفة وول ستريت جورنال تغریدة عبر حسابها على تويتر قائلة انه كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في هذا المقال، بالنظر إلى احتمال فشل محادثات فيينا، فمن الأفضل أن يستعد جو بايدن لضربة عسكرية.



كما غرد مكتب الممثلیة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة: “تشجيع القادة ونصحهم باختيار الخيار العسكري – خاصة عندما تجري عملية دبلوماسية جادة – هو حماقة وعدائية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي”.



وجاء فی التغریدة أیضا: أولئك الذين يصممون وينفذون مثل هذه الخطط المتهورة سيكونون مسؤولين عن العواقب.



