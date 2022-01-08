?>?> تونس.. ‘‘النهضة‘‘ تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 11:14

تونس.. ‘‘النهضة‘‘ تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها

تونس.. ‘‘النهضة‘‘ تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها
وفي بيان على صفحتها في "فيسبوك" طالبت الحركة أمس الجمعة، بـ"إطلاق سراح المختطفَيْن، نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، فورا".

وأشارت إلى أن "البحيري والبلدي محتجزان قسريا خارج إطار القانون وفي غياب إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية".

وأكدت حركة النهضة على أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن".

كما انتقدت بشدة "محاولات تطويع السلطة القضائية، ودعوات حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية"، حسب البيان ذاته.

والاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وضِعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
مصدر : وكالات
رقم : 972508
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
8 كانون الثاني 2022
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
8 كانون الثاني 2022
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
7 كانون الثاني 2022
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
7 كانون الثاني 2022
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني
7 كانون الثاني 2022
نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج
نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج
7 كانون الثاني 2022
العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا
العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا
7 كانون الثاني 2022
السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر
السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر
6 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية