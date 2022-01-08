?>?> الربيعي: لقاؤنا مع الوفد الكردي جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة - اسلام تايمز
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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 11:26

الربيعي: لقاؤنا مع الوفد الكردي جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة

الربيعي: لقاؤنا مع الوفد الكردي جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة
وقال الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، إن "المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأحد المقبل"، مشيرا إلى أن "اللقاء مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالاً لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة".

من جانبه أكد عضو الوفد المشترك الكردي، هوشيار زيباري، أن "الزيارة للهيئة السياسية للتيار الصدري جرى خلالها لقاء ودي وصريح حول استحقاقات ما بعد الانتخابات"، لافتا إلى أن "الحوار مع التيار الصدري مفيد جداً والجميع مطلوب منه الاستفادة من الفرصة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وصل الوفد الكردي المشترك الذي يمثل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، إلى الهيئة السياسية للتيار الصدري ، قبل أن يجتمع مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
مصدر : وكالات
رقم : 972510
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