?>?> روسيا تبدأ بإجلاء مواطنيها من كازاخستان ابتداء من الاحد - اسلام تايمز
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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 13:27

روسيا تبدأ بإجلاء مواطنيها من كازاخستان ابتداء من الاحد

روسيا تبدأ بإجلاء مواطنيها من كازاخستان ابتداء من الاحد
وقالت السفارة في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار تعليق رحلات الركاب المنتظمة عبر ألما آتا بين جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية، سيتم تنفيذ رحلتين يوم 9 كانون الثاني/يناير 2022".

وأوضح البيان أن "موعد الرحلتين سيكون من الساعة 17:00 حتى 18:00 من المطار الدولي لهذه المدينة عبر مسار ألما آتا – إيفانوفو؛ وألما آتا - أورينبورغ".

وأشار البيان إلى أن "الرحلات سيتم تنفيذها بواسطة طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، لإجلاء المواطنين الروس".

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
مصدر : وكالات
رقم : 972527
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