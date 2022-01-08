?>?> اعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى - اسلام تايمز

وأوضحت وكالة الأمن الوطني، في بيان لها، أن رئيسها السابق كريم ماسيموف اعتقل بعد أن فتحت الوكالة تحقيقا في اتهامات بالخيانة العظمى في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.



وأضاف البيان: "في نفس يوم الاشتباه به في ارتكاب هذه الجريمة، تم اعتقال الرئيس السابق كريم ماسيموف ووضعه في مركز احتجاز مؤقت مع آخرين".



يذكر أن ماسيموف، الحليف المقرب لرئيس كازاخستان المؤسس نور سلطان نزارباييف، كان قد أقيل من منصبه هذا الأسبوع بعد أن اقتحم محتجون في ألما آتا مباني حكومية.



وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان قد كشفت، أمس الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.



فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص، وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".



وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية، في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".