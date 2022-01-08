?>?> السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية" - اسلام تايمز

اسلام تايمز (العراق)- اكد زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، السبت، على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية"، مشيرا الى انه "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية".