?>?> السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية" - اسلام تايمز أحدث العناوين : كتائب شهداء الاقصى تتوعد الاحتلال بسبب أسير مريض الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا العراق يتسلم 50 عراقيا من سوريا ينتمون الى "داعش" 'النواب الليبي' يحذر من خطورة حملات التحريض على العنف ضده النفط الايرانية: مبيعات النفط ومكثفات الغاز تشهد زيادة ونتسلم عوائدها باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر اليمن.. شهداء وجرحى بقصف لمرتزقة العدوان في مقبنة بتعز رئيس كازاخستان يعلن الحداد الوطني على ضحايا الأحداث الأخيرة السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية" الشيخ قاووق: المنهزمون بالمنطقة يشنون هجمة على حزب الله لتعويض خسائرهم English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 8 January 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا العراق 0 السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 14:37السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية" وقال في تغريدة له: إنه "اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح"، وأضاف "الكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الامنية". مصدر : وكالات رقم : 972531 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر 8 كانون الثاني 2022 الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟ 8 كانون الثاني 2022 المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة 8 كانون الثاني 2022 اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها 8 كانون الثاني 2022 عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية 8 كانون الثاني 2022 تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا 7 كانون الثاني 2022 وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد 7 كانون الثاني 2022 كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان 7 كانون الثاني 2022 قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني 7 كانون الثاني 2022 نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج 7 كانون الثاني 2022 العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا 7 كانون الثاني 2022 السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر 6 كانون الثاني 2022 أحدث العناوين كتائب شهداء الاقصى تتوعد الاحتلال بسبب أسير مريض الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا العراق يتسلم 50 عراقيا من سوريا ينتمون الى "داعش" 'النواب الليبي' يحذر من خطورة حملات التحريض على العنف ضده النفط الايرانية: مبيعات النفط ومكثفات الغاز تشهد زيادة ونتسلم عوائدها باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر اليمن.. شهداء وجرحى بقصف لمرتزقة العدوان في مقبنة بتعز رئيس كازاخستان يعلن الحداد الوطني على ضحايا الأحداث الأخيرة السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية" الشيخ قاووق: المنهزمون بالمنطقة يشنون هجمة على حزب الله لتعويض خسائرهم اعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى روسيا تبدأ بإجلاء مواطنيها من كازاخستان ابتداء من الاحد سوريا.. 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