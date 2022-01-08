?>?> اليمن.. شهداء وجرحى بقصف لمرتزقة العدوان في مقبنة بتعز - اسلام تايمز

وأفاد موقع "المسيرة نت"، اليوم السبت، بورود أنباء عن سقوط شهداء وجرحى نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي، استهدف منازل المواطنين في وادي رسيان بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.