الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا

وخلال تصريحه اليوم السبت باجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، دعا "رئيسي" عموم المواطنين الى تلقي الجرعة الثالثة (التذكيرية) للقاح كورونا، بهدف تعزيز نتائج الاجراءات والخطط الوقائية الهادفة الى اقتلاع جذور هذا المرض.



كما ثمن رئيس الجمهورية، جهود الكوادر الطبية والعلاجية جميعا، وصرح انه بالرغم من تراجع اعداد الاصابات والوفيات الناجمة عن هذه الجائحة في ايران، لكن مازالت الضرورة تقتضي اتباع التعليمات الوقائية والصحية بدقة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا.



كما نوّه بالاجراءات الاحترازية على المنافذ الحدودية بهدف الحد من تفشي الوباء؛ مؤكدا على جميع العاملين والجهات الرسمية المعنية بمواصلة اجراءاتهات الرقابية لمنع دخول المصابين القادمين من الخارج.



كما اشار الى قرار لجنة مكافحة كورونا الوطنية بشأن استئناف الدوام حضوريا في مدارس وجامعات البلاد، وذلك بناء على الاحصائيات التي تؤكد انخفاض معدل الضحايا والاصابات الناجمة عن فيروس كورونا الوبائي في ايران؛ موجها كافة الاجهزة الحكومية المعنية باتخاذ مايلزم من اجل تنفيذ هذا القرار.