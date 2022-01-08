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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 19:29

قائد امني : حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بأمن مستديم

قائد امني : حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بأمن مستديم
العميد كودرزي، ادلى بهذا التصريح خلال تفقده الشريط الحدودي في منطقة "هنك جال" بمدينة بانة (في محافظة كردستان – غرب).

واضاف قائد قوات حرس الحدود، ان تأمين المناطق الحدودية يعتمد على الجهود المضنية والتضحيات الملحمية التي يسطرها المجاهدون الشجعان المنتسبون الى حرس الحدود الايراني، واستشرافهم المستمر على تلك المناطق.

ولفت، الى الاف الشهداء من ابناء هذه القوة المسلحة الذين ارتقوا دفاعا عن ثغور الجمهورية الاسلامية.

واكد العميد كودرزي، ان الحدود ايران الاسلامية تخضع اليوم الى مراقبة ذكية بواسطة قوات باسلة وسائرة على نهج ولاية الفقيه.
رقم : 972586
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