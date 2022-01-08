الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 19:57

عامان على الصفعة الايرانية التي كسرت ‘‘الهيبة‘‘ الأمريكية

عامان على الصفعة الايرانية التي كسرت ‘‘الهيبة‘‘ الأمريكية
بعد جريمة الاغتيال بيومين، اي في 5 كانون الثاني، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران "أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل"، إذا ردت طهران على جريمة اغتيال الشهيد سليماني، وقال ان "الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا أو أفرادا أمريكيين.

بعد ثلاثة ايام فقط من هذا التهديد الامريكي، كانت صواريخ ايران تدك اكبر قاعدة امريكية في العراق، واسفر الهجوم عن تدمير هائل في القاعدة، واصابة اكثر من 200 جندي مريكي بإرتجاجات في الدماغ، نُقل العديد منهم الى خارج العراق لتلقي العلاج،.

وفي هذا السياق اكدت المصادر الايرانية على الفور دقة الاستهداف والحاق اضرار كبيرة بسبب الضربات المباشرة التي تم توجيهها للقوات الاميركية بعين الاسد وتحدثت عن اصابات بشرية مؤكدة.

في حينها نفت الادارة الاميركية وقوع اصابات واكدت ان الامور مسيطر عليها، الا انه وبعد نشر مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة تبين زيف الادعاء الاميركي ومدى قوة الضربة التي تلقتها.

اما على صعيد الاصابات فحاولت واشنطن التخفيف من وطاتها ولم تعلنها بشكل مباشر، بل على دفعات وقالت ان الامر اقتصر على ارتجاجات في الدماغ، فيما وصفها ترامب بانها مجرد صداع والام في الرأس.

وعلى الرغم من محاولات وزارة الدفاع الاميركية التكتم على الموضوع الا انه تم الاعتراف بنقل اكثر من مئة عنصر ممن كانوا في القاعدة وقت القصف الايراني للعلاج في مستشفيات بالمانيا وغيرها.

وفيما بعد سُربت شهادات من جنود اميركيين حوصروا تحت النيران الايرانية اكدوا تعرضهم لضربة غير مسبوقة من حيث الشدة والقوة والدقة.

طهران اكدت ان ضربتها لم تكن سوى مجرد صفعة وان الانتقام الحقيقي للقائد الشهيد سليماني ورفاقه لن يكون الا باخراج القوات الاميركية من كل المنطقة وهذا ما يؤكده مسار الاحداث بانه واقع لا محالة.

رغم محاولة الارهابي ترامب إخفاء خسائر امريكا جراء الهجوم، الا ان اللافت ان الخسارة التي لم يتمكن من اخفائها، كانت اكبر خسارة تتعرض لها امريكا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، وهي خسارة "هيبتها" في العالم، بعد ان نجحت ايران في تمزيق هذا "الهيبة"، التي تحولت الى سلاح لغزو واحتلال البلدان ونهب ثروات الشعوب، حيث ابتلع ترامب لسانه، وعجز عن تنفيذ تهديداته، ولم يجرؤ على الرد على ايران، التي اعلنت جهارا نهارا، انها دكت بالصواريخ القاعدة الامريكية، لتكون اول دولئ في العالم، تتبنى رسميا مهاجمة قوات امريكية، دون ان تتجرأ امريكا على الرد.


 
رقم : 972592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
8 كانون الثاني 2022
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
8 كانون الثاني 2022
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
7 كانون الثاني 2022
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
كرة الإرهاب تدخل ملعب كازاخستان
7 كانون الثاني 2022
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني
قاليباف: الحظر ظلم صارخ من قبل الاستكبار الاميركي ضد الشعب الايراني
7 كانون الثاني 2022
نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج
نعيم قاسم للسعودية: كلما كررتم سنكرر الرد مهما كانت النتائج
7 كانون الثاني 2022
العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا
العميد قاآني: جبهة المقاومة تتطور يوميا
7 كانون الثاني 2022
السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر
السعودية... موازنة في وادٍ و واقع اقتصادي في وادٍ آخر
6 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية