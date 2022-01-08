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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 20:11

تخرصات جديدة للعدوان السعودي حول السفينة الاماراتية

تخرصات جديدة للعدوان السعودي حول السفينة الاماراتية
وفي اطار مزاعمه المتكررة ضد الجيش واللجان الشعبية اليمنية اعتبر المتحدث باسم قوات تحالف العدوان السعودي تركي المالكي، توقيف السفينة العسكرية الاماراتية "روابي" من قبل القوات المسلحة اليمنية "انتهاكا للملاحة الدولية"، على حد تعبيره.

وزعم المالكي أن السفينة "روابي" كانت تنقل المعدات الخاصة بالمستشفى الميداني العسكري إلى سقطرى، كما طرح متحدث تحالف العدوان تخرصات جديدة حول "ايران والسفير الايراني الفقيد حسن ايرلو".

وتاتي هذه المزاعم في وقت كشفت فيه القوات المسلحة اليمنية عن مشاهد وصور توثق عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية أعلن، الاثنين الفائت 03 يناير 2022، ضبط السفينة العسكرية الإماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنذاك: انه ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، وأكد أن السفينة كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.

من جهته نوه رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام ان العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار، مشددا على أنها تأتي في إطار الحق المشروع للشعب اليمني.
مصدر : وكالات
رقم : 972596
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