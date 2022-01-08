كتائب حزب الله بالعراق تدعو لتشكيل حكومة خالصة

وقال العسكري في بيان ادناه نصه، إن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الاخيرة هو اكبر عملية احتيال في تاريخ العراق الحديث".



وأضاف أن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون عراقية خالصة لا شرقية ولا غربية ولا بريطانية ولا امريكية ولا اماراتية".