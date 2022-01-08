روسيا تصف اجواء المفاوضات النووية بفيينا بالايجابية

وكتب "اوليانوف" عبر تغريدة له اليوم السبت، ان المفاوضات ماضية باتجاه الامام، ورغم انها ليست سريعة جدا لكنها تواصل التقدم تدريجيا.



كما رأى الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى، ان سائر الاطراف المشاركة ايضا لديهم تقييم مماثل حيال عملية المفاوضات.