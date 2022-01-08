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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 22:17
العامري: لا توافق على تسمية رئيس البرلمان حتى الآن
وقال العامري، اليوم السبت انهم مستمرون في الحوارات مع القوى السياسية حتى اللحظات الاخيرة (من جلسة البرلمان) للوصول الي نتائج ايجابية.
مصدر :
وكالات
رقم :
972623
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