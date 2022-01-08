84 غارة لطيران العدوان على محافظات اليمن معظمها على شبوة

ففي شبوة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 48 غارة منها 16 على مديرية عين، و5 غارات على مديرية حريب و27 غارة على مديرية بيحان.



وفي مارب شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 14 غارة على منطقة البلق بمديرية الوادي، و5 غارات على مديريتي صرواح والجوبة حسبما افاد موقع المسيرة.



أما في حجة فشن طيران العدوان الأمريكي السعودي 6 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس.



وفي صعدة شن طيران العدوان غارة على مجازة الغربية بمحور عسير.



وفي الحديدة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 4 غارات على مديرية التحيتا.



وفي الجوف شن طيران العدوان غارتان على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف.