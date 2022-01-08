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السبت 8 كانون الثاني 2022 ساعة 22:21

الصحة الايرانية: استمرار تراجع الاصابات بكورونا

الصحة الايرانية: استمرار تراجع الاصابات بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 204 آلاف و925 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 168 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1889 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و50 ألفا و483 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 26 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.847 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و66 ألفا و25 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 52 مليونا و526 ألفا و 641 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 9 ملايين و841 ألفا و 553 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 122 مليونا و434 ألفا و219 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 42 مليونا و742 ألفا و80 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.
رقم : 972626
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