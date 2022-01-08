باقري: الخلافات في مفاوضات رفع الحظر آخذة في الانحسار

اعلن ذلك مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني في تصريح للصحفيين مساء اليوم السبت في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4 + 1 وقبل مغادرة فندق كوبورغ ، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما .



وتقر معظم الدول المشاركة في المحادثات بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات ، وبالتالي يمكننا أن ندعي بحذر أنه على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج الذي ينتظرنا ، بدأ العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي.



قبل ساعات ، وصف كبير المفاوضين الروس أجواء المحادثات بأنها إيجابية وجادة. وكتب على تويتر أن المحادثات تمضي قدما وتتقدم. ووفقا له ، فإن الأطراف المفاوضة الأخرى لديها تقييم مماثل لعملية المفاوضات.



وبحسب التقرير ، توجه أعضاء مجموع 4+1 إلى فندق ماريوت بعد الاجتماع مع علي باقري لمناقشة آخر تطورات المفاوضات مع الوفد الأمريكي.