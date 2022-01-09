السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما

وقال السيد الخامنئي في كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة ضد نظام الشاه في التاسع من يناير 1978، إن "استشهاد عزيزنا الشهيد قاسم سليماني كان حادثا تاريخيا عجيبا .. لا أحد كان يتصور أن الحادثة ستأخذ بُعدا كبيرا الى هذه الدرجة".



وأضاف إن "الشعب الايراني عكس هويته الحقيقية في جنازة الشهيد سليماني بمعنى الكلمة سواء في طهران أو كرمان أو في باقي مدن البلاد"، لافتاً إلى أن "تشييعه في العراق أيضا كان عظيماً لذلك فإن عملية استشهاد سليماني اذا كانت ستشكّل تهديدا لايران من وجهة نظر الجميع ولاسيما الأعداء، فإن الشعب المسلم حوّلها الى فرصة".



وبين السيد الخامنئي إن "طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين في إيران"، مشدداً على أن "تصور الأعداء أنهم باغتيالهم القائد قاسم سليماني سيتمكنون من إطفاء نور المقاومة ولكنهم رأوا خلاف ذلك".



وتابع قائد الثورة الإسلامية "يجب ألا نستسلم أمام غطرسة الأعداء ولن نستسلم ابداً، وإن تقدمنا مرهون بنزول الثوريين المخلصين إلى ساحة العمل وهذا ما شهدناه طوال 42 عاما من ثورتنا الإسلامية المباركة".



وبين إن "سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية"، مشدداً على أهمية تقوية الأمل الذي يسعى الأعداء أن يطفئوا شعلته ويحولوه إلى يأس في قلوب الشباب، مبيناً إنه "يجب أن تنفذ جميع الوعود التي تقطع للشعب في وقتها من دون نقص".





