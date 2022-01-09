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الأحد 9 كانون الثاني 2022 ساعة 12:50

خطیب‌ زادة یعلق علی أنشطة السفارة الأفغانیة في طهران

خطیب‌ زادة یعلق علی أنشطة السفارة الأفغانیة في طهران
ورفض خطیب زادة الأنباء بشأن أنشطة السفارة الأفغانیة المستقبلية فی طهران قائلا ان الأنشطة الدبلوماسیة للسفارة الأفغانیة في طهران تشابه کافة السفارات الأجنبیة وتندرج ضمن مبادئ إتفاقیة 1961 بفیینا بشأن العلاقات الدبلوماسیة ولایمکن حدوث أي تغییر خارجها.

وكانت صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية نقلت الليلة الماضية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "الحكومة الإيرانية قررت تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى حركة طالبان".

وقال المصدر الإيراني إن "سفير الحكومة الأفغانية السابق في طهران (غفور ليوال) غادر إيران إلى دولة أوروبية"، مضيفاً "لا تعترف الحكومة الإيرانية بحكومة طالبان، لكنها ستسلم السفارة الأفغانية في طهران لرعاية شؤون المواطنين الأفغان في إيران".
رقم : 972696
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