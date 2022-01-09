البحرينيون يواصلون المطالبة بــ ‘‘الحرية للسنكيس‘‘

وتصدرت وسوم #الحرية_للسنكيس و #الدكتور_عبدالجليل_السنكيس و #السنكيس_في_خطر، قائمة "ترند" في البحرين، وتفاعلت معه شريحة واسعة من نشطاء ورواد مواقع التواصل في هذا البلد، مطالبين السلطات بالافراج الفوري عنه.



حساب "حركة شباب الدراز" قال ان النظام البحريني يفوق الصهاينة في الاجرام ويرفض الافراج عن السنكيس المضرب عن الطعام، في حين افرجت سلطات الاحتلال عن الاسير المضرب هشام ابو هواش.



ناشط بحريني آخر اعتبر أن "معركة الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الناشط عبد الجليل السنكيس هو "سلاح الأحرار بوجه الطغاة".



بدوره أحد المغردين على منصة تويتر اكد ان الناشط المعتقل عبد الجليل السنكيس سيبقى رمزا شامخا رافعا للجبين، مشيرا الى ان من أبسط حقوقه هو أن ينال الحرية.



حساب آخر أوضح في موقع تويتر أن السنكيس يعاني من تردي في وضعه الصحي بسبب الأضراب عن الطعام لأكثر من 184 يوما لمطالبته ببعض حقوقه وبكتابه التي تم مصادرته.



إحدى الناشطات البحرينيات أكدت: السنكيس هو أكاديمي ودكتور جامعي ولم يرفع حجراً ولم يمارس ارهاباً، فقط طالب بحقوق مشروعة، فلماذا يعتقل لأكثر من 11 عاما؟



بدوره المعارض البحريني "علي الفايز" طالب من جهته بالإفراج عن السنكيس قائلا إن "جريمته" كانت فقط المطالبة بحقه وحقوق ابناء شعبه، ليتعرض بعدها لصنوف التعذيب، ويضرب عن الطعام احتجاجا على استهدافه ومطالبا بإسترجاع كتابه.



وفي هذا الصدد يرى البحرينيون ان النظام في بلادهم فاق في ظلمه واجرامه بحق شعبه ما يمارسه الكيان الصهيوني المحتل بحق الفلسطينيين، ويستدلون في ذلك استجابة سلطات الاحتلال للضغوط ولاضراب الاسير المعتقل المضرب عن الطعام هشام ابو هواش، في مقابل تعنت النظام البحريني ورفضه الاصغاء للمطالب الشعبية والانسانية، والافراج عن السنكيس.



تأتي هذه الدعوات في وقت يتعنت النظام البحريني بتجاهل ما وصلت إليه حالة السنكيس الصحية بعد إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، وبات الخطر يتهدد حياته، مع تعمد إهمال علاجه، وعدم منحه الرعاية الطبية اللازمة.



يُذكر أن المعتقل «د. عبد الجليل السنكيس» قد دخل في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام في سجن جو المركزي منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا على سوء معاملته داخل السجن، ومصادرة أبحاثه التي قضى 4 سنوات في كتابتها، إلى أن تدهور وضعه الصحي نتيجة ذلك.



ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 صعد الدكتور السنكيس في إضرابه عن الطعام برفضه تناول مغذي الوريد والفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم احتجاجًا على قطع اتصاله المرئي بشكل تعسفي من إدارة سجن جو، وهو يقتصر الآن على الأملاح والسكر والشاي لمنع الجفاف.



