كازاخستان.. وعودة الاستقرار بعد أحداث دامية

وافادت مصادر صحفية بأنه قُتل مئة واربعة وستون شخصا في الاضطرابات التي شهدتها كازاخستان هذا الأسبوع، مئة وثلاثة منهم قتلوا في الماآتي أكبر مدنِ البلاد.



وبحسب المصادر فإن كازاخستان حاليا تشهد استقراراً نسبياً لا سيما مدينة "الماآتي" التي شهدت اعمال عنف واسعة، لكن قوات الامن التي تنتشر في المدينة لا زالت تشبك مع بعض الجماعات المسلحة التي تقاوم بشراسة.



وفي هذا الصدد قالت وزارة الداخلية الكازاخية،في ضوء العملية الامنيةلتطهير البلاد من الارهاب، إن عدد المعتقلين المشاركين في أعمال الشغب في كازاخستان ارتفع إلى نحو ستة الاف شخص.



واضافت الوزارة ان من بين المعتقلين أجانب ورعايا من دول مجاورة،ولفت المصدر الى ان السلطات اعتقلت حوالي ثلاثمئة شخص، خلال محاولات العبور غير الشرعي للحدود، وتمت مصادرة أسلحة نارية.



وجاء في البيان: "تم اعتقال 5969 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان، ومن بين المعتقلين أجانب ورعايا من دول مجاورة".



وأضاف: "كما تم اعتقال حوالي 300 شخص خلال محاولات العبور غير الشرعي للحدود، وتمت مصادرة أسلحة نارية وممتلكات مسروقة، بما في ذلك هواتف محمولة ومبالغ كبيرة بالعملة المحلية والأجنبية".



أما في ألما آتا فقد تم اعتقال أكثر من 800 شخص خلال الليلة الماضية.



من جانب آخر، لفتت وزارة الداخلية إلى أنه خلال أعمال الشغب في كازاخستان، قتل 16 وأصيب أكثر من 1.3 ألف من ضباط الشرطة والحرس الوطني والعسكريين.



وفي سياق متصل قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إن الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج، يواصلون المقاومة، متوعدا بتصفية أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم.



وبحسب توكاييف، فإن شخصيات أجنبية كانت من المحرضين على أعمال الشغب، ما يفتح الباب على سيناريو اوسع للاوضاع في كازاخستان هدفه تخريب الاوضاع بتحريض ودعم خارجيين.



الى ذلك أعلنت موسكو أنّ قواتها في منظمة معاهدة الأمنِ الجماعي بدأتْ بتنفيذِ مهامِها الموكلة إليها في حمايةِ المنشآتِ الحيويةِ والبنيةِ التحتية الرئيسية في كازاخستان.



وقالت وزارةُ الدفاع الروسية إنّ المهامَ الرئيسة لقوات حفظ السلام في كازاخستان تشمل حمايةَ المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدةَ الأجهزة الأمنية في استقرارِ الوضع، وإعادتهِ الى المجال القانوني. وأضافتْ الوزارةُ أنّ نحوَ سبعين طائرةً عسكريةً روسية تعملُ على نقلِ قواتِ منظمةِ معاهدةِ الأمنِ الجماعي إلى كازاخستان.



وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان بناء على دعوة من الرئيس توكاييف، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان.



وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وخاصة في الما آتي، أكبر مدينة في كازاخستان، وقام المسلحون بعدة محاولات لاقتحام المباني الإدارية ودوائر الشرطة، واندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة بين قوات الأمن والمسلحين أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف.