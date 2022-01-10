عبدالسلام يصف خطوة ناطق تحالف العدوان الأخيرة بـ ‘‘الفضيحة الكبرى‘‘

وقال عبد السلام في تغريدة عل تويتر : فضيحة كبرى لناطق العدوان باستعراض ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد تم اجتزاؤه من فيلم أمريكي.وأضاف: تحالف العدوان يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية .وكان الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي العميد تركي المالكي قد عرض ،السبت الماضي، مشاهد من مقطع لفيلم هوليودي، زاعما إستخدام ميناء الحديدة في اليمن مرتكزاً لإنطلاق أعمال عسكرية. وعرض المالكي مشاهد زاعما ان ميناء الحديدة بوابة استقبال للصواريخ البالستية من طهران، وان "المشهد لمخازن الصواريخ الايرانية في ميناء الحديدة".وهدد ناطق تحالف العدوان في تصريحاته، بإستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين انها مأخوذة من الفيلم الوثائقي "Severe Clear" (في الدقيقة 70:00 ) الذي يتحدث عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .والفيلم "Severe Clear" من الامريكي كريستيان فرج وانتج عام2009.