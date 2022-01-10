الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 09:56

عبدالسلام يصف خطوة ناطق تحالف العدوان الأخيرة بـ ‘‘الفضيحة الكبرى‘‘

عبدالسلام يصف خطوة ناطق تحالف العدوان الأخيرة بـ ‘‘الفضيحة الكبرى‘‘
وقال عبد السلام في تغريدة عل تويتر : فضيحة كبرى لناطق العدوان باستعراض ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد تم اجتزاؤه من فيلم أمريكي.

وأضاف: تحالف العدوان يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية .
عبدالسلام يصف خطوة ناطق تحالف العدوان الأخيرة بـ "الفضيحة الكبرى"

وكان الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي العميد تركي المالكي قد عرض ،السبت الماضي، مشاهد من مقطع لفيلم هوليودي، زاعما إستخدام ميناء الحديدة في اليمن مرتكزاً لإنطلاق أعمال عسكرية. وعرض المالكي مشاهد زاعما ان ميناء الحديدة بوابة استقبال للصواريخ البالستية من طهران، وان "المشهد لمخازن الصواريخ الايرانية في ميناء الحديدة".

وهدد ناطق تحالف العدوان في تصريحاته، بإستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.

لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين انها مأخوذة من الفيلم الوثائقي "Severe Clear" (في الدقيقة 70:00 ) الذي يتحدث عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 .

والفيلم "Severe Clear" من الامريكي كريستيان فرج وانتج عام2009.
مصدر : وكالات
رقم : 972814
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
10 كانون الثاني 2022
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
10 كانون الثاني 2022
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
10 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
9 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
8 كانون الثاني 2022
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
8 كانون الثاني 2022
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
8 كانون الثاني 2022
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
7 كانون الثاني 2022
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية