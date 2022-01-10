السعودية تجري تدريبات مشتركة مع مصر والأردن

وأعلنت وزارة اتلدفاع السعودية ،أمس الأحد، انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5" التي تشارك فيها وحدات بحرية من القوات الملكية السعودية والأردنية.ونقلت مصادر صحفية سعودية عن قائد القوات المشاركة في التمرين، اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري، أن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة.وتابع: "كما يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري ين السعودية والأردن، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجال القتال".وفي سياق متصل، قال بيان للجيش المصري، إنه بدأ بتدريب مشترك "يستمر لعدة أيام بالسعودية مع القوات في المملكة"، وبدأ بـ"اصطفاف قوات من عناصر المشاة والمدرعات والصاعقة والمظلات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة (لم يسمها)".ووفق البيان: "يعد التدريب المشترك "تبوك 5" واحداً من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية".