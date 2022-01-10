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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 11:40

طهران: نسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا

طهران: نسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال خطيب زادة بشأن مفاوضات فيينا : ما يجري حاليا في فيينا يجسد جهد كل الأطراف المعنية للوصول إلى نتيجة مضيفا لقد وصلنا إلى نقاط تبين لنا ما إذا كان الطرف الآخر لديه الإرادة اللازمة أم لا.

وردا على سؤال حول اتفاق مؤقت قال: نحن نبحث عن اتفاق دائم يمكن الوثوق به وإذا كان هناك اتفاق لم ينطبق عليه هذا الشرط لن يكون على جدول أعمالنا ملفتا نحن نحتاج إلى التأكد من أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تأتي في اطار الضمانات والتحقق وتضمن الغاء الحظر وهذه مطالب لا يحققها أي اتفاق مؤقت.

وقال: أن إيران والولايات المتحدة عبرتا عن وجهات نظرهما بشأن القضايا المتعلقة بالغاء الحظر الامریکي عن ايران بنحو مؤثر يمكن التحقق منه.

وتابع خطيب زادة بالقول اننا نتفاوض على اساس الحقائق ولسنا متفائلين او متشائمين واضاف هناك البعض يعمل على الايحاء بان هناك اجواء سلبية تسود المفاوضات مؤكدا اذا نعلن ان المفاوضات كانت بناءة يعني نبلغ الشعب الايراني ما يجري في فيينا.

و في جانب اخر من تصريحاته اشار الى موضوع ايفاد فريق المصارعة الايراني الى امريكا وقال ان زيارة الفريق الرياضي الايراني تأتي تلبية لدعوة اتحاد المصارعة الامريكي موكدا ان تسييس الرياضىة ليس عملا صحيحا.

وبشأن زيارة وزير الخارجية للصين، قال خطيب زاده: سیغادر وزير الخارجية الايراني طهران نهاية الأسبوع الجاري متوجها الى الصین تلبية لدعوة من نظيره الصيني مضیفا ان مناقشة "وثيقة التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، ستتخذ حیزا من مباحثات وزیر الخارجیة في هذه الزیارة.

وبشأن سرعة المفاوضات، قال: لا نقبل أي موعد مفبرک ولسنا راضين مفاوضات سريعة لأن الطرف الآخر هدر الوقت في الجولة السابعة ثم عاد ووافق على التفاوض بشأن مبادرات إيران.
وشدد على إرادة إيران في مواصلة المفاوضات وقدرتها في هذا الصدد، وقال إنه إذا جاء الطرف الآخر إلى طاولة المفاوضات بنفس الإرادة ، فيمكننا القول يمكن التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم في أقصر وقت ممكن.

وبشأن التغييرات في فريق التفاوض الألماني في فيينا ، قال: إن تغيير المفاوضين الألمان يعود إلى تغيير الحكومة في ألمانيا وكان التغيير في المفاوض الإنجليزي یرجع الی تقاعد الممثل السابق.
مصدر : وكالات
رقم : 972836
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