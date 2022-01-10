الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 12:38

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بعدة محافظات فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بعدة محافظات فلسطينية
وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أواب أحمد مبارك، وهو أسير محرر، والشاب علاء صالح ابو شريفة من مخيم الجلزون، ومحمود أبو عطية من مخيم الأمعري.

كما أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جعفر طقاطقة (23 عاما)، وإبراهيم خالد طقاطقة (17 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، ومأمون اكرم طقاطقة (19 عاما)، وربيع علاء طقاطقة (21 عاما)، ونور الدين جلال طقاطقة، وجميعهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر محمد الوحش (23 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وحازم جمعة صلاح (46 عاما) من بلدة الخضر، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن مهند صدقة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

واكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا وداهمت منزل الأسير يعقوب عياض قادري سعيدان، وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، ثم اعيد اعتقاله في وقت لاحق، ومنزل الاسير المحرر سامي محمد غوادرة ومنزل شقيقه مروان، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عرانة والجلمة وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين.
رقم : 972849
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
10 كانون الثاني 2022
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
10 كانون الثاني 2022
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
10 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
9 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
8 كانون الثاني 2022
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
8 كانون الثاني 2022
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
8 كانون الثاني 2022
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
7 كانون الثاني 2022
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية