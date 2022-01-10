الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 14:57

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل37 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل37 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنین الى 131 الفا و915 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 298 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و208 الاف 339 اشخاص.

وأضافت أن الف و 692 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و53 الفا و 241 شخصا لغاية الآن.
رقم : 972869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
10 كانون الثاني 2022
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
10 كانون الثاني 2022
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
10 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
9 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
8 كانون الثاني 2022
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
8 كانون الثاني 2022
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
8 كانون الثاني 2022
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
7 كانون الثاني 2022
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية