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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 15:07

كازاخستان..محاولة انقلاب وتنديد روسي بالارهاب

كازاخستان..محاولة انقلاب وتنديد روسي بالارهاب
وخلال جلسة افتراضية لمنظمة معاهدة الامن الجماعي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال توكاييف ان الاحداث في بلاده تم تنسيقها من مركز واحد وكانت مخططة ومنظمة من قوا مخربة، مؤكدًا مشاركة أجانب في الاشتباكات.

وقال توكاييف: "تم استعادة النظام الان في كازاخستان لكن مطاردة الارهابيًا مستمرة، عملية مكافحة الارهاب ستنتهي قريبًا مع انتهاء مهام منظمة معاهدة الامن الجماعي، كازاخستان ستقدم قريبًا دليلًا للمجتمع الدولي حول ما حدث، الماتي وتسع مقاطعات اخرى كانت تحت سيطرة العصابات بهدف الاستيلاء على جنوب كازاخستان ثم العاصمة".

وأضاف أن عملية "مكافحة الإرهاب" على نطاق واسع ستنتهي قريبا إلى جانب مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي قال إنها تضم 2030 جنديا و250 قطعة من المعدات العسكرية.

وقال إن كازاخستان ستقدم دليلا للمجتمع الدولي على ما حدث في القريب العاجل.

وتابع أن 16 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأن عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف لا يزال قيد التحقيق.

وأكد رئيس كازاخستان أن قوات "إرهابية" منظمة تضم في صفوفها "متشددين" و"مجرمين" و"مخربين"، استغلت الحركة الاحتجاجية على رفع أسعار المحروقات في محاولة لقلب السلطة، وأكد "نجحنا في استعادة السيطرة على الوضع".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان أن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 شخصا حتى العاشر من يناير خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وتم لفترة وجيزة الاستيلاء على مباني الحكم المحلي أو إحراقها في العديد من المدن الكبرى الأسبوع الماضي، حيث تحولت الاحتجاجات السلمية في البداية ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف.

وخلال هذا الاجتماع، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه، أن القوات الروسية والحليفة لها التي أرسلت إلى كازاخستان لمساندة السطلة فيها بعدما "أستهدفها الإرهاب العالمي"، ستغادر هذا البلد عند انتهاء مهامها.

وقال بوتين: "ما إن تنجز القوة مهامها ستنسحب من أراضي كازاخستان". وحذر بعد ذلك من أن روسيا لن تسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، وهي عبارة تتكرر لوصف الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها في جمهوريات سوفياتية سابقة.

وقال بوتين: "بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق اغراضها، منظمة معاهدة الامن الجماعي تمكنت من اتخاذ اجراءات مهمة لمنع تدهور الاوضاع في هذا البلد، واتخذت القرار الضروري وفي الوقت المحدد، قوات مجموعة الامن الجماعي ستبقى في كازاخستان لفترة تحددها رئاسة هذا البلد ".

وفي آخر احصائية رسمية افادت السلطات بإعتقال ما يقارب 8 الاف شخص، في حين اعلنت عن مقتل 26 متظاهرًا و16 عنصرًا من القوى الامنية.

ومع اعلان السلطات السيطرة على الوضع في البلاد عادة الحياة الطبيعة تدريجًا الى كازاخستان وتوفرة مجددًا خدمة الانترنت في المتي، كما ان وسائل النقل العام استعادة نشاطها في شوراع المدينة للمرة الاولى، منذ بدء الاضطرابات الغير مسبوقة في الثاني من هذا الشهر.
 
رقم : 972874
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