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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 15:27

بوتين: الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني وكان من الضروري الرد على ذلك

بوتين: الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني وكان من الضروري الرد على ذلك
واضاف الرئيس الروسي خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين، أن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها.

وأكد أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تمكنت من اتخاذ إجراءات مهمة لمنع تدهور الأوضاع في كازاخستان.

وأوضح أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتخذت القرار الضروري وفي الوقت المحدد.

كما أشار بوتين إلى أن قوات مجموعة الأمن الجماعي ستبقى في كازاخستان لفترة تحددها رئاسة هذا البلد.

وقال الرئيس الروسي إن أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة للتدخل الخارجي، مؤكدا أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت أنها لن تسمح بـ”ثورات ملونة”.

وأضاف الرئيس الروسي أن “الأحداث الأخيرة في كازاخستان تؤكد أن بعض القوى لا تتردد في استخدام الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية في تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين”.
رقم : 972878
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