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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 15:29

انطلاق المفاوضات بين روسيا وأمريكا بشأن أوكرانيا

انطلاق المفاوضات بين روسيا وأمريكا بشأن أوكرانيا
وقال المتحدث إن المباحثات التي تجري في مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بدأت في الساعة 08:55 بالتوقيت المحلي (07:55 بتوقيت غرينتش)، بحسب "رويترز".

ويوم الأحد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.

ومن المقرر أن تجري روسيا مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
مصدر : وكالات
رقم : 972880
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