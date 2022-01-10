الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 15:30

فلسطين: جرائم الاحتلال اختبار لمصداقية الموقف الدولي

فلسطين: جرائم الاحتلال اختبار لمصداقية الموقف الدولي
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أن الحكومة الصهيونية تواصل إطلاق يد ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات التخريبية والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وبلداتهم وقراهم، بهدف استكمال سرقة الأرض الفلسطينية وترهيب المدنيين الفلسطينيين العُزل وحشرهم في مربع الدفاع عن منازلهم وبلداتهم وحياتهم.

وأوضحت أن آخر هذه الاعتداءات تمثل بإقدام غلاة المستوطنين في بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس بتجريف ما يقارب ٥٠ دونما من أراضي المواطنين، واقامة وحدات استيطانية متنقلة فيها، مقدمة للاستيلاء على مساحات أوسع من الأرض التابعة لبلدات: بورين، وحوارة، وعصيرة القبلية، بحجة أنها مناطق نفوذ للمستوطنات، واقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على مهاجمة مركبات الفلسطينيين بالحجارة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والهجوم الوحشي الذي شنه مستوطنون على قطيع اغنام للفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله ودعس اعداد منه، وتسليم اخطارات بهدم خيام أحد سكان القرية، واستمرار هجمات المستوطنين ضد بلدة برقة والاعتداء بالأمس على فعالية لزراعة الأشجار في محيطها.

وشددت على أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية المتصاعدة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي يحاسب عليها القانون الدولي، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وآثارها الكارثية على ساحة الصراع وأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين.
مصدر : وكالات
رقم : 972881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
10 كانون الثاني 2022
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
10 كانون الثاني 2022
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية
10 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
السيد الخامنئي: تشييع الشهيد سليماني في ايران والعراق كان عظيما
9 كانون الثاني 2022
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
8 كانون الثاني 2022
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
8 كانون الثاني 2022
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
الأسير أبو هواش يكسر القيود ‘‘الإسرائيليّة‘‘.. ما الدرس الذي يجب أن يتعلّمه الفلسطينيون؟
8 كانون الثاني 2022
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
المؤامرات التي تُحيكها الرياض خلف الكواليس للبنان.. الحريري لم يتخلف عن القافلة
8 كانون الثاني 2022
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
اتفاقية الصواريخ السعودية الصينية وسيناريو ردود الفعل الأمريكية المحتملة عليها
8 كانون الثاني 2022
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
عقد مؤتمر متخصص حول الجغرافيا السياسية للمقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
8 كانون الثاني 2022
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
7 كانون الثاني 2022
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
وزير الإمن الايراني : نحن مدينون للشهداء إلى الأبد
7 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صلاة للجمعة في الشارقة ويوم عمل في باقي الإمارات.. رسالة واضحة لصانعي القرار!
التداعيات الجيوسياسية للعملية الصاروخية الإيرانية علی قاعدة عين الأسد بالنسبة للولايات المتحدة
لمحة عامة عن الأحداث الأكثر تأثيراً في فلسطين عام 2021
إحياء الموقع الاستراتيجي لسوريا لدی الفصائل الفلسطينية