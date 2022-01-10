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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 15:57

قتلى وجرحى في انفجار بولاية ننغرهار الأفغانية

قتلى وجرحى في انفجار بولاية ننغرهار الأفغانية
وقال مصدر إن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة بمنطقة لالبورا في ولاية ننغرهار، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين.

وأشار المصدر إلى أن المصابين نتيجة الحادث تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان الذي ظهر أول مرة في ننغرهار عام 2015، ينشط في هذه الولاية وأعلن مسؤوليته عن سلسلة اعتداءات دامية وقعت في أفغانستان منذ عادت جماعة طالبان إلى السلطة.

كما لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في هجمات نفذها التنظيم في وقت سابق هذا العام استهدفت مسجدين يتردد عليهما أفراد أقلية الهزارة الشيعية.

وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في أغسطس/آب الماضي، بعد تواجد في هذا البلد استمر لنحو 20 عاما.

وسيطرت جماعة طالبان، في 15 أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 972884
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