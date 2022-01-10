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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 19:58
اميرعبداللهيان:

زيارة الرئيس الطاجيكي لطهران تسرع نمو العلاقات بين طهران ودوشنبه

زيارة الرئيس الطاجيكي لطهران تسرع نمو العلاقات بين طهران ودوشنبه
وتلا علي رضا حقيقيان مدير عام دائرة أوراسيا في وزارة الخارجية ، رسالة تهنئة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في ملتقى افاق العلاقات بين ايران وطاجيكستان الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية في هذه الرسالة عن ارتياحه بمناسبة الذكرى الثلاثين أو إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان وخاطب حكومة وشعب طاجيكستان الشقيقة بالقول: أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان تتمتعان بعلاقات ودية وأخوية جيدة على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، مدعومة بالعديد من القواسم المشتركة التاريخية والحضارية والثقافية واللغوية .

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت على الدوام من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية طاجيكستان وأول دولة تفتح سفارتها في دوشنبة" ، واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت دوما السلام والامن والاستقلال والسيادة الوطنية وسيادة طاجيكستان على اراضيها وستواصل القيام بذلك. وإن دور ايران الذي لا غنى عنه في ارساء دعائم المصالحة الوطنية في طاجيكستان وإنهاء الحرب الأهلية في عقد التسعينيات لا يُنسى وهو سبب قوي لهذا الادعاء.

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي الايراني : الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور رئيسي تعتبر سياسة الجوار وتعزيز العلاقات مع دول الجوار من أهم أولويات سياستها الخارجية ، وفي هذا الصدد ، تتمتع طاجيكستان بمكانة خاصة. وكانت طاجيكستان مقصد الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الدكتور رئيسي ، مما يدل على أهمية هذا البلد في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية: "زيارة الدكتور رئيسي في سبتمبر كانت زيارة ناجحة ومنعطفا في تاريخ العلاقات بين البلدين وفتحت فصلا جديدا في مجال العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات السياسية ، على المستويات الاقتصادية والثقافية والإقليمية والدولية ". وتم خلال هذه الزيارة الإعداد لعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون ، التي عقدت بضيافة طاجيكستان وبدعم البلد الصديق .
رقم : 972913
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