باقري يجري مباحثات مكثفة على امتداد الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا

والتقى "باقري كني"، في اول اجتماع ثنائي له الیوم، رئيس الفريق الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف" بفندق كوبورغ؛ كما اجرى مباحثات على حدة برؤساء وفود سائر الدول المفاوضة.



ويؤكد الفريق الايراني المشارك في مفاوضات فيينا، على الطراف الاخر بانه كلما اظهر مزيدا من الارادة حول الغاء الحظر وفقا للآليات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية، كلما ازدادت فرص التوصل الى الاتفاق النهائي في وقت قصير.



هذا المبدا لطالما اكدت عليه وزارة الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها "سعيد خطيب زادة"، من انه "في حال توفرت الارادة المطلوبة لدى الطرف الاخر، عند ذلك يمكن القول بان توصل الى اتفاق جيد وموثوق ومستديم في اقصر وقت، بات ممكنا".