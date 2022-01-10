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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 20:52

المعارضة السعودية تحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر في بيروت

المعارضة السعودية تحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر في بيروت
وكانت السلطات السعودية قد أقدمت على إعدام الشيخ الشهيد نمر النمر مع 47 شخصاً في 2 يناير 2016 على خلفية نشاطه السلمي في المعارضة السياسية للنظام السعودي، حيث تضمنت محاكمات الشيخ النمر جملة من المخالفات القانونية والقضائية، بما في ذلك سرية المحاكمات، عدم السماح للشيخ النمر بالدفاع عن نفسه، وعدم إيجاد أدلة تثبت المزاعم والإتهامات التي وجهت له.

وكانت الخارجية البحرينية احتجت في ديسمبر الماضي على لبنان لاستضافته مؤتمرا عقدته جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، في بيروت وتحدثت فيه عن انتهاكات حقوقية فظيعة يتعرض لها مواطنون في البحرين، بعد ان قمع النظام الخليفي بالحديد والنار، تظاهرات شعبية مطالبة بالديمقراطية منذ 2011.
مصدر : وكالات
رقم : 972926
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