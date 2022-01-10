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الاثنين 10 كانون الثاني 2022 ساعة 20:56

الوفاق: السلطات البحرينية تفتتح الإسبوع الأول من العام الجديد بأكثر من 36 إنتهاكا حقوقيا

الوفاق: السلطات البحرينية تفتتح الإسبوع الأول من العام الجديد بأكثر من 36 إنتهاكا حقوقيا
وشمل التقرير الذي أطلقته الوفاق اليوم 10 يناير 2022 ، رصد الفترة الممتدة بين 1 يناير إلى 7 يناير من العام الحالي، الإعتقالات التعسفية والموقوفين والإنتهاكات الفردية في السجون من سوء معاملة وحرمان من العلاج.

ورصد التقرير الحقوقي، إعتقال السيد حسين محمود محفوظ (18 سنة) من منطقة المرخ وذلك في اليوم الأول من العام الجديد، فيما تمّ تمديد توقيف (5) أطفال على ذمّة التحقيق كانوا قد اعتقلوا بتاريخَي 31 أكتوبر / تشرين الثاني و01 نوفمبر / كانون الأوّل 2021 والأطفال هم: محمد جعفر الكويتي (15 سنة) ، مقتدى جعفر الكويتي (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتي (14 سنة) ، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة) ، محمد عبدالزهراء منصور (15 سنة).

وفيما يتعلق بالمعتقلين، فقد بلغ عدد الإنتهاكات الفرديّة في السجون (15) حالة بحق (8) معتقلي رأي، جميعها حصلت في سجن جو المركزي، وتوزّعت بحسب نمطها على الشكل التالي: (14) حالة سوء معاملة، وحالة (واحدة) حرمان من العلاج.

والمعتقلون هم : عبدالله الأنجوي، علاء منصور محمد نصيف،(بني جمرة)، مهدي القفاص(السنابس) ، مهدي الغواص(السنابس)، محمد جعفر(بني جمرة)، مجتبى فتيل(بني جمرة)، عبدالله عبدالكريم(السنابس)، ياسر أحمد.

ملاحظة أن المعتقل الأخير ياسر أحمد المحروم من العلاج يعاني من تدهور تدريجي في حالته الصحية منذ عدّة أشهر، وبات يتعرّض بشكل متكرّر للدوار في الرأس يحرمه من القدرة على التوازن في المشي، بالإضافة إلى بعض المشاكل الصحيّة الأخرى، وإدارة السجن لا تتجاوب مع المطالب بنقله إلى المستشفى وعرضه على طبيب مختص.

وسجل عدد من المداهمات والفعاليات الإحتجاجية- لكن العدد الدقيق لها غير متوفر- ورصد في سترة خروج تظاهرة (قادمون يا سترة 7) في 1 يناير وتم قمع المظاهرة من قبل القوى الأمنية ،بالإضافة إلى استمرار الوقفات الإحتجاجية اليومية بالسنابس.
مصدر : وكالات
رقم : 972927
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