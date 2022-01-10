ابتسام الصائغ تنشر تسجيلا يفضح وجها آخر من الإنتهاكات بحق المعتقلين

وأوضح "ناصر" في تسجيل صوتي نشرته الناشطة الحقوقية "ابتسام الصائغ" (السبت 8 يناير 2022)، إن إدارة السجن قامت بأخذه في يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 إلى مبنى الزيارات، الذي كان من المزمع أن يقدم فيه أحد اختباراته، وهناك مكث وآخرين معه منذ الساعة 8 والنصف صاحاً حتى الثانية ظهراً دون تقديمه للاختبار، ولم تتم إعادته إلى المبنى إلا عند الخامسة عصراً.



وأضاف إنه قام بتقديم شكوى لدى الملازمين "عبدالرحمن الخشرم" و"محمد جمال" على خلفية ما تعرض له، إلا أن الملازمين قررا معاقبته على شكواه بوضعه في زنزانة انفرادية لمدة أسبوع كامل، مشيراً إن ذلك كان يعني حرمانه من أداء 5 اختبارات.



وتابع أنه بعد انتهاء مدة سجنه في الانفرادي (الأربعاء 5 يناير 2022) كان من المزمع أن يجري اختبارين في ذلك اليوم إلا أنه منع من أداء هذين الاختبارين بحجة امتلاء القاعات، وبعد مراجعتهم في اليوم التالي (الخميس 6 يناير 2022)، أبلغوه بعدم وجود أي امتحان له، مبدياً خشيته من خسارة عام دراسي كامل.



والمعتقل "جمعة ناصر" يقضي عقوبة بالسجن 7 أعوام على خلفية قضية سياسية، في مبنى 5 عنبر 3 غرفة 2، وقد قضى 4 أعوام من مدة محكوميته في السجن.



من جهتها استنكرت "ابتسام الصائغ" ما يتعرض له المعتقل من حرمان من الدراسة، قائلة أنه من المعيب حرمان معتقل من التعليم كعقوبة على مخالفة داخلية في السجن، داعية أمانة التظلمات ووزارة التربية لمتابعة الحادثة وحث إدارة السجون على تقديم كل ما يضمن للسجين وصوله إلى حقه في التعليم.