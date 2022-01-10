مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين يقودهم المتطرف بن غفير وكينج اقتحما حي الشيخ جراح، تحت حراسة شرطة الاحتلال، وحاولوا اقتحام أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء من منزلها وأرضها في الحي، وتصدى لهم المواطنون ومنعوهم من الدخول.



وقال المقدسي إبراهيم سالم، مالك الأرض: إن المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، وحاولوا اقتحام أرضنا لاستفزازنا، رغم أنهم خسروا القضية وتم تجميد أمر الإخلاء من منزلنا، ولم نسمح لهم بالدخول.



وأخطرت جمعيات استيطانية عائلة سالم القاطنة في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس بإخلاء منزلها، علما أن العائلة تقطن المنزل قبل النكبة.



وتقول العائلة: إن "القصة بدأت منذ سنوات طويلة وليس من اليوم.. وفي عام 1988 كان هناك قرار إخلاء، لكننا تمكنا من تجميده، ويقطن المنزل 3 عائلات مكونة من 10 أفراد".