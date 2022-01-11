‘‘فتح‘‘ تكشف عن زيارة قريبة لعباس الى دمشق

وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين في فندق الشام في ختام زيارة لوفد مركزي من «فتح» إلى دمشق استمرت خمسة أيام، أشاد الرجوب بموقف سوريا الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والذي يتضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحق العودة وحقنا باتخاذ قراراتنا من خلال واقعنا، متمنيا لسوريا الخير والاستقرار واستعادة الوحدة والسيادة على كل أراضيها، معتبراً أن ذلك هو مصلحة وطنية فلسطينية وأيضاً مصلحة للاستقرار والسلم الإقليمي.



وأوضح، أن رد الدولة السورية على رسالة الرئيس عباس للرئيس الأسد والتي سلمها الوفد خلال اللقاء مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، أنهم «يشجعون ويباركون كل الجهود التي تقوم بها حركة «فتح» ومنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس للملمة الواقع الفلسطيني وإنجاز وحدة فلسطينية تؤمن كل ما من شأنه حماية منجزاتنا وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها وتكريسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني».



وأضاف: «نحن نقدر المغزى والدلالات لرسالة التشجيع والتحميس التي سمعناها من القيادة السورية وباسم فخامة الرئيس بشار الأسد الذي نشكره ونحييه ونتمنى لسوريا أن تعود لممارسة دورها إن كان على المستوى الإقليمي أو الدولي بما في ذلك استعادة مكانها ودورها في الجامعة العربية».



وأشار الرجوب إلى «زيارة قريبة لمحمود عباس إلى سوريا» متوجهاً بالشكر للدولة السورية شعباً وقيادة على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضية وعلى الرعاية والاستضافة الاستثنائية للفلسطينيين ومعاملتهم كمواطنين سوريين في كل المجالات.