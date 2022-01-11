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الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 09:59

‘‘السيادة السوداني‘‘ يقبل استقالة حمدوك

‘‘السيادة السوداني‘‘ يقبل استقالة حمدوك
ودعا مجلس السيادة، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه عبدالفتاح البرهان، إلى إشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته".

وفي السياق، أوضحت المتحدث الرسمي لمجلس السيادة السوداني، الدكتورة سلمي عبد الجبار، فى تصريح صحفى، أن المجلس دعا خلال اجتماعه الإثنين، للإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ الحكومي بالبلاد.

كما أعلنت قبول مجلس السيادة السوداني، استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء السوداني، وقدم إليه الشكر على الجهود التى بذلها من أجل التوافق الوطني، خلال فترة رئاسته.
مصدر : وكالات
رقم : 972998
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