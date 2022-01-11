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الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 10:02

عبد السلام: ناقشت مع عبداللهيان التصعيد العسكري على اليمن

عبد السلام: ناقشت مع عبداللهيان التصعيد العسكري على اليمن
وأعربَ اميرعبداللهيان عن أسفهِ لاستمرارِ العدوان على اليمن، داعياً الى وقف الحرب، ورفعِ الحصار عن الشعب اليمني.

هذا وشدد امير عبداللهيان على الحل السياسي للأزمة اليمنية بمشاركة جميعِ الأطراف، وقال إن بالإمكان تحديد المستقبلِ السياسي لليمن عبر انتهاجِ الحوار.

واعرب امير عبداللهيان عن اسفه لاستمرار الحرب المفروض على الشعب اليمني؛ مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.

كما اكد على انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل المشاكل في بلاده؛ مصرحا بأنه يمكن عبر انتهاج الحوار تحديد المستقبل السياسي لليمن.

من جانبه قدم عبد السلام في اللقاء العزاء باستشهاد السفير الايراني في صنعاء.

واثنى رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، وقدم شرحا للتطورات الراهنة في هذا البلد.
مصدر : وكالات
رقم : 972999
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