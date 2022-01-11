وقال المندوب الصيني في تصريح صحفي الاثنين بعد اجتماع مطول نسبيا مع رئيس الوفد الايراني علي باقري كني في اطار دولة المفاوضات الثامنة لرفع الحظر عن ايران في فيينا: ان لايران والصين محادثات دائمة خلال المفاوضات وهما تتبادلان وجهات النظر حول جميع قضايا المفاوضات.



واضاف: ان الصين تدعم بحزم مطالب ايران المنطقية في مجال الانشطة النووية مادامت لا تمثل خطر نشر الاسلحة النووية.



واكد الدبلوماسي الصيني بان بلاده تدعم ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة “ارنا” حول احدث اوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر قال: انه تم البحث في اجتماع مساء الاثنين في هذا المجال بصورة تفصيلية.



كما قال في الرد على سؤال اخر لمراسل “ارنا” حول آفاق الوصول الى اتفاق نهائي: ان المفاوضات جارية في هذا المجال.



