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الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 ساعة 10:17

قالیباف يهنئ الحلبوسي لانتخابه رئيساً للبرلمان العراقي

قالیباف يهنئ الحلبوسي لانتخابه رئيساً للبرلمان العراقي
وفي البرقية قدّم قاليباف احر التهاني للحلبوسي لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد وقال: انني على ثقة بان العلاقات الاخوية الثنائية ستشهد المزيد من النمو والتطور في مختلف المجالات بدعم واسناد من برلماني البلدين.

وأضاف قاليباف في رسالته التي نشرها موقع "خانه ملت" التابع للبرلمان الإيراني: ان التعاون البرلماني كجزء مهم من العلاقات الودية بين طهران وبغداد سيؤدي للمزيد من ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الاصعدة.

ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران، معربا عن امله بان تتم هذه الزيارة في اقرب فرصة ممكنة، داعيا الباري تعالى بموفور الصحة والنجاح له والسعادة والازدهار للشعب والحكومة في البلد الصديق والمسلم والجار العراق.

وقد انتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان للمرة الثانية، بـ 200 صوت.

 
مصدر : وكالات
رقم : 973004
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